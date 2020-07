Atterrano sul Monte Bianco, fermati 2 'alpinisti' svizzeri

Il Monte Bianco

Due alpinisti svizzeri che volevano scalare il Monte Bianco coprendo una parte della salita in aereo sono stati intercettati e fermati dai gendarmi francesi dopo essere atterrati con un velivolo da turismo a 4450 metri di altezza sul versante francese. Durante una ricognizione in quota i gendarmi hanno notato l'aereo fermo in una zona peraltro non recensita come facente parte delle superficie dove è autorizzato l'atterraggio in montagna. Le forze dell'ordine sono quindi andate ad accertare l'identità dei due a bordo, cittadini svizzeri pronti - questa volta a piedi - a compiere l'ultimo sforzo in direzione della vetta. Ma i gendarmi hanno chiesto ai due di ripartire.

Il sindaco di Chamonix-Mont Blanc, molto attivo nella difesa di una pratica dell'alpinismo che sia rispettosa dell'ambiente, ha definito "inammissibile" il comportamento dei due alpinisti, un attacco intollerabile all'ambiente di alta montagna e a tutte le misure di protezione esistenti. Moltissimi alpinisti scalano ogni anno il Monte Bianco, la più alta vetta dell'Europa occidentale (4.809 metri).