(Fotogramma)

YouTube sotto inchiesta negli Stati Uniti. Il governo sta completando un'indagine sulla piattaforma, che non avrebbe tutelato i bambini che accedono ai video. Secondo il Washington Post, che cita 4 fonti anonime, nel mirino della Federal Trade Commission è finito il trattamento riservato agli utenti più piccoli.

I bambini, secondo i reclami presentati da organizzazioni di consumatori, non sarebbero sufficientemente tutelati dalla policy del colosso che, oltretutto, avrebbe acquisito in maniera impropria i dati dei 'baby utenti'. YouTube, scrive il Washington Post, rischia una sanzione pecuniaria e avrebbe già iniziato a rivedere le proprie linee guida.

All'interno della compagnia, negli ultimi mesi, è stato accelerato il dibattito sui massicci cambiamenti da apportare al protocollo sul rapporto tra la piattaforma e i bambini. Non è escluso, tra l'altro, un intervento sull'algoritmo che suggerisce ad ogni utente i video da guardare.

Una portavoce di YouTube, Andrea Faville, ha evitato di commentare l'inchiesta della FTC. "Prendiamo in considerazione numerose idee per migliorare YouTube e alcune rimangono tali, idee. Altre vengono sviluppate e lanciate, come le nostre restrizioni relativi al live-streaming per i minori o alla policy aggiornata in relazione all'incitamento all'odio", ha detto in una nota. Nessun commento, riferisce il quotidiano, dalla FTC.