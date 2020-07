William compie 37 anni, gli auguri della Famiglia reale

Il principe William.

Il principe William, secondo in linea per la successione al Trono britannico, compie oggi 37 anni. "Grazie a tutti per gli affettuosi auguri per il compleanno del duca di Cambridge", ha scritto Kensington Palace in un tweet, usando il titolo ufficiale di William. Il padre di William, il principe Carlo, erede al trono, ha invece postato sull'account Twitter di Clarence House una foto in bianco e nero del 1984 che lo ritrae mentre gioca col piccolo William a Kensington Palace. Anche Buckingham Palace ha inviato gli auguri di buon compleanno a William, postando su Twitter varie foto del principe con la regina Elisabetta.



Happy Birthday to HRH The Duke of Cambridge, who turns 37 today. #HappyBirthdayHRH



The Prince of Wales and Prince William play in the garden at Kensington Palace, 1984. pic.twitter.com/VG1V0tUvsm — Clarence House (@ClarenceHouse) 21 giugno 2019

William, primogenito di Carlo e Diana, ha prestato servizio come pilota militare di elicotteri per sette anni e mezzo. Negli ultimi anni, si è impegnato a favore di vari enti benefici. Insieme alla moglie Kate, la duchessa di Cambridge, ha avuto tre figli: George (5 anni), Charlotte (4) e l'ultimo arrivato, Louis, di un anno. Nel 2009, insieme al fratello Harry, ha creato una Fondazione reale per sostenere i propri programmi di beneficenza.

Ieri, Kensington Palace ha annuncinato che Harry, insieme alla moglie Meghan, la duchessa del Sussex, intende avviare una propria organizzazione benefica.