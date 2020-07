Trovato feto nel wc di un aereo

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il corpo di un feto è stato trovato nella toilette di un aereo. Come si legge sul Sun, il volo FA 411 di FlySafair da Johannesburg a Durban che doveva decollare dall'aeroporto internazionale King Shaka ieri mattina alle 6.15 è rimasto a terra dopo la macabra scoperta fatta da un addetto delle pulizie. Il corpicino era nel water. L'equipaggio della Fly Safair ha immediatamente allertato le autorità competenti e la polizia per indagare.

Kirby Gordon, portavoce della FlySafair, ha fatto sapere che sarà fatto "tutto quanto è in nostro potere per aiutare le autorità nelle indagini necessarie". Il portavoce della polizia sudafricana, il colonnello Thembeka Mbele, dopo aver dichiarato che "sono in corso le prime indagini" ha voluto invitare le donne incinte a chiedere aiuto se ne hanno bisogno: "Se avete un problema, ci sono gli assistenti sociali oppure potete andare alla polizia, che vi consiglierà". "Se pensate di non essere pronte a diventare mamme gli assistenti sociali potranno aiutarvi", ha sottolineato.

L'identità della madre è attualmente sconosciuta.