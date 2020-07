200mila in piazza a Praga per chiedere dimissioni premier

(Afp)

Oltre 200mila persone - almeno 250mila secondo gli organizzatori - sono scese in piazza oggi a Praga chiedendo le dimissioni del premier Andrej Babis, nella più imponente manifestazione degli ultimi 30 anni nella Repubblica Ceca. I dimostranti chiedono anche un'indagine indipendente sulle accuse a Babis, sospettato di aver usato in modo fraudolento fondi europei per le sue attività imprenditoriali.