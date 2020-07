A nuoto per 196 km per beneficenza

Maarten van der Weijden durante la sua impresa (Afp)

Mentre l'Europa si prepara a un'ondata di caldo record questa settimana, l'ex-nuotatore olandese Maarten van der Weijden ha deciso di percorre la 'rotta' della più famosa corsa di pattinaggio sul ghiaccio del paese, che non si tiene da due decenni a causa del riscaldamento climatico. Invece di pattinare per i 196 km del famoso canale Elfstedentocht, il campione olimpico sta quindi compiendo la sua impresa a suon di bracciate. Il tutto per beneficenza.

Oro a Pechino nella 10 km di fondo e nei mondiali in acque libere a Siviglia nei 25 km nel 2008, ottenuti dopo aver vinto una battaglia contro il cancro, van der Weijden questa mattina ha superato il 172esimo km del tracciato che attraversa la provincia settentrionale della Frisia.

Ha iniziato a nuotare il 21 giugno a Leewarden e il suo arrivo è previsto per stasera alle 19.30. È il suo secondo tentativo di completare il percorso dopo il fallimento dello scorso anno. E tutti i proventi della sua impresa andranno a favore della ricerca sul cancro. "Amo nuotare, aiutare gli altri e stabilire obiettivi per me stesso", ha detto il 38enne all'emittente EO.

Il nuotatore sta seguendo lo stesso percorso dell'Elfstedentocht (tour delle undici città), una delle tradizioni più amate dei Paesi Bassi che consiste nella più lunga gara al mondo di pattinaggio di velocità. L'ultima edizione disputata è stata però nel 1997, quando il ghiaccio era ancora abbastanza spesso da supportare sia gli skater che le centinaia di migliaia di spettatori che l'evento normalmente attraeva.

Con i meteorologi che prevedono un clima sempre più caldo a causa del riscaldamento globale, è incerto quando un altro Elfstedentocht potrà esserci di nuovo.

Nel frattempo, la maratona alternativa di Van der Weijden ha catturato l'immaginazione del paese. Il primo ministro olandese, Mark Rutte, ha twittato che il nuotatore era "in rotta per una prestazione incredibile". "Buona fortuna Maarten, con l’ultimo duro giorno della tua #11Stedenzwemtocht in beneficenza. I Paesi Bassi nuotano con te!", si legge nel post.