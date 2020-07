Boris Johnson: "Amo costruire modellini di autobus"

Boris Johnson

Boris Johnson si rilassa costruendo modellini di autobus con vecchie cassette di legno per il vino. A svelare il curioso hobby è stato lo stesso ex ministro degli Esteri, favorito nella corsa per diventare prossimo leader conservatore e primo ministro britannico.

"Realizzo dei modellini di autobus - ha detto Johnson all'emittente TalkRadio - Prendo delle vecchie cassette di legno, di quelle che contenevano due bottiglie di vino. Le trasformo in autobus, ci dipingo sopra dei passeggeri felici su uno splendido bus". Johnson, che è stato sindaco di Londra fra il 2008 e il 2016, non ha mancato di dare un tocco ambientalista al suo hobby, spiegando che immagina i suoi autobus "a bassa emissione di carbonio, del tipo che abbiano portato nelle strade di Londra per ridurre le emissioni di CO2, ridurre l'inquinamento".