Barista sputa contro figlio di Trump

Foto Afp

Nuova clamorosa protesta contro la famiglia Trump in un locale pubblico. Una dipendente di un bar alla moda di Chicago, The Aviary, ha sputato ad Eric Trump, il figlio del presidente che si trovava nella città dell'Illinois per una permanenza nel locale Trump Hotel. "E' stato un atto semplicemente disgustoso compiuto da qualcuno che chiaramente ha dei problemi", ha detto Trump jr parlando con Breitbart, il sito ultra conservatore.

La donna sarebbe stata fermata, con la polizia di Chicago che si è coordinata con gli agenti del Secret Service preposti alla tutela di Eric Trump, come di tutti gli altri membri della sua famiglia, anche quando sono in viaggio per affari. Ma secondo Breitbart, il figlio del presidente avrebbe deciso di non presentare una denuncia contro la dipendente del locale che di proprietà di Alinea, che gestisce ristoranti famosi in tutto il mondo.

Uno dei proprietari, Nick Kokonas, aveva conquistato i titoli dei giornali per aver invitato a cena nel suo ristorante la squadra di football Clemson Tigers per compensarli del fatto che Trump li aveva invitati alla Casa Bianca per offrire loro fast food.

Sempre intervistato da Breitbart, Eric Trump ha usato l'incidente per attaccare i democratici: "per un partito che predica la tolleranza, ancora una volta hanno dimostrato di avere poca civiltà: quando qualcuno è così malato da sputare contro una persona, questo mostra la loro disperazione ed il fatto che stiamo vincendo".