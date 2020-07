Respinta richiesta scarcerazione Lula

(Afp)

Il Tribunale supremo federale ha respinto la richiesta di scarcerazione dell'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, avanzata dopo le notizie di un presunto accordo ai suoi danni tra procura e giudici nel processo per corruzione a suo carico. I legali di Lula avevano chiesto l'uscita dal carcere e la cancellazione della condanna. Il Tribunale supremo federale non ha ancora avviato la discussione sulla vicenda, ma uno dei giudici aveva proposto la temporanea scarcerazione dell'ex presidente, in attesa del pronunciamento del tribunale, che martedì ha però respinto la proposta con 3 voti contro 2.