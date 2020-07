Spari davanti a moschea

(Afp)

Due persone sono rimaste ferite dagli spari che sono stati esplosi questo pomeriggio davanti la moschea di Brest in Bretagna. "I due uomini erano coscienti quando sono arrivati i soccorsi", ha raccontato un testimone ad un giornale locale, Telegramme, precisando che i due sarebbero stati feriti alle gambe. Suicida l'autore dell'attacco che, secondo quanto riporta il quotidiano locale Telegramme, si sarebbe sparato un colpo alla testa. Avrebbero trovato il corpo nell'auto a bordo della quale era fuggito l'assalitore. Uno dei due feriti sarebbe l'imam della moschea, Rachid El Jay, noto per le polemiche suscitate da alcune sue prediche, pubblicate su internet in cui condanna le donne o la musica come "creature del diavolo", riporta il sito di Le Parisien.