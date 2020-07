L'Italia "non può accettare" di votare un pacchetto di nomine per i vertici Ue "precostituito" e "nato altrove", non nel Consiglio Europeo, fuori dal "mandato" conferito a Donald Tusk. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles, prima di volare a Roma per il Consiglio dei Ministri e di tornare domattina nella capitale belga, dove si riunirà di nuovo il summit dei capi di Stato e di governo per tentare di trovare una soluzione sulle nomine dei vertici delle istituzioni Ue.