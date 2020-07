L'Italia per la nona legislatura Ue "rivendica un portafoglio economico di peso, ma soprattutto la possibilità di partecipare alla decisione finale. Vogliamo dare il nostro contributo per personalità che abbiano una visione strategica, personalità forti che puntino molto alla crescita, al benessere dei cittadini europei e ovviamente italiani". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, arrivando a Bruxelles per il Consiglio Europeo.