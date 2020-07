Esplode autocisterna in Nigeria, 50 morti

(Xinhua)

Una cinquantina di persone sono morte in Nigeria nell'esplosione di un'autocisterna che trasportava benzina. L'incidente è avvenuto ieri lungo la strada fra Ahumbe e Makurdi, nello stato orientale di Benue. Secondo Terver Akase, portavoce dell'ufficio del governatore, i dati non sono ancora definitivi, ma il bilancio dei morti si attesta attorno alle 50 persone.

Le vittime si erano affollate attorno all'autocisterna che si era rovesciata per un incidente stradale, nel tentativo di rubare la benzina che ne fuoriusciva, ma sono state investite dalla successiva esplosione del carburante, seguita da un incendio.