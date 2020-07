Corpo senza vita precipita in un giardino

Immagine di archivio (Fotogramma)

Un uomo che viaggiava nascosto nel carrello di atterraggio di un aereo partito da Nairobi è precipitato nel giardino di una casa di Londra. Quello che appare come un nuovo dramma dei migranti è accaduto domenica pomeriggio, raccontano i media britannici. Il padrone di casa stava prendendo il sole in giardino, quando il corpo è atterrato a pochi metri di distanza.

Il morto, che non è stato ancora identificato, si era probabilmente nascosto nel carrello d'atterraggio di un volo della Kenyan Airways, dove sono stati trovati una borsa e provviste di acqua e cibo. L'aereo stava atterrando proprio in quel momento a Heathrow, dopo un volo di otto ore e 50 minuti da Nairobi. Il corpo precipitato appariva congelato per il freddo patito nel volo.