Sciopero traghetti in Grecia

(Fotogramma)

I traghetti in Grecia rimarranno fermi per 24 ore a partire da mercoledì. Lo sciopero creerà numerosi disagi ai greci e ai turisti, nel pieno della stagione estiva. L'astensione dal lavoro è stata decisa da sindacati del settore, dopo che la trattativa per l'aumento salariale e gli altri benefit che venivano richiesti è naufragata. Per contenere i disagi, in vista dello sciopero non sono stati messi in vendita biglietti per la giornata di mercoledì.