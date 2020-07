Trump record, altri 105 milioni per campagna

(Afp)

La campagna di Donald Trump e il partito repubblicano hanno raccolto 105 milioni di dollari nel secondo trimestre dell'anno in vista delle elezioni 2020. La cifra complessiva, come riferisce il New York Times, rappresenta un record e supera gli 85 milioni complessivi raccolti da Barack Obama nel primo trimestre del 2011.

Trump, attraverso i vari comitati, ha raccolto 54 milioni di dollari tra l'inizio di aprile e la fine di giugno. Il partito repubblicano, invece, ha ottenuto 51 milioni nel corso del trimestre. Al momento non è chiaro quanti siano stati i donatori e quali somme abbiano versato. Il rapporto ufficiale, con i dati dettagliati, verrà depositato il 15 luglio presso la Commissione elettorale federale.