Grecia paralizzata

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Migliaia di greci e di turisti stranieri sono rimasti a terra per lo sciopero di 24 ore dei traghetti, proclamato dopo il fallimento delle trattative per gli aumenti salariali e il miglioramento delle condizioni di lavoro degli addetti al settore.

L'astensione dal lavoro, ha annunciato il portavoce sindacale Antonis Dalakogiorgos, potrebbe essere estesa ulteriormente.

I disagi sono stati parzialmente contenuti poiché lo sciopero è stato annunciato in anticipo e la vendita dei biglietti sospesa.