A Las Vegas paghi la multa in materiale scolastico

Come rendere meno amaro il pagamento di una multa. A Las Vegas ci ha pensato il consiglio municipale varando all'unanimità un progetto sperimentale che trasforma la sanzione in materiale scolastico. L'automobilista reo di aver parcheggiato in divieto di sosta o di aver commesso un'altra infrazione che non abbia messo a rischio la pubblica sicurezza ha trenta giorni di tempo per scegliere come estinguere il proprio debito, spendendo l'equivalente della multa, o più, in matite, penne, gomme, righelli, pennarelli cancellabili, cartoncini, risme di carta, salviette disinfettanti, forbici, foglietti adesivi ed altri articoli elencati in una lista. Il materiale scolastico verrà donato a 'Teachers' Exchange', un'associazione a scopo di beneficenza associata alla Public Education Foundation. Già in passato il consiglio aveva proposto progetti analoghi e dal luglio 2016 accoglie donazioni al posto delle sanzioni.