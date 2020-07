Mangia un geco e muore

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Doveva essere una festa tra amici ma è finita in tragedia per David Dowell, un papà 34enne australiano, morto per un'infezione da salmonella dopo aver mangiato un geco. I fatti risalgono al primo dicembre scorso, quando David viene invitato a una festa di Natale da alcuni amici. Il giorno dopo inizia a stare male ma pensa che sia solo una sbornia. "Poi ha iniziato a vomitare liquido verde - ha raccontato la sorella Hannah al 'Brisbane Times' - stava davvero male e così ho chiamato l'ambulanza".

"I paramedici non volevano nemmeno portarlo in ospedale - ha spiegato la donna - ma una volta lì gli hanno diagnosticato un'infezione da salmonella". La salmonella è un agente patogeno di origine alimentare che causa un'infezione intestinale. Nella maggior parte dei casi provoca solo diarrea, crampi allo stomaco e febbre ma per alcuni pazienti può risultare molto più grave.

Inizialmente, la famiglia di David pensa che la causa della salmonella sia il pollo. Ma un amico di David rivela che la sera della festa il ragazzo avrebbe mangiato un geco. "Non ci sono prove che lo abbia effettivamente mangiato - ha precisato l'amico -. Era una sfida, quindi avrebbe potuto fare finta di mangiarlo per poi buttarlo via. Non abbiamo mai saputo se ha effettivamente mangiato il geco perché David non ce l'ha mai detto".

Quando la sorella va a trovarlo in ospedale David è in agonia. La pancia è gonfia "simile a quella di una donna incinta di sei mesi" racconta la donna. La sua urina è nera, il vomito verde e dopo alcuni giorni inizia ad avere del liquido nei polmoni. A dieci giorni dalla festa David muore durante un intervento chirurgico.

"I suoi testicoli erano gonfi come pompelmi e c'era del liquido che colava - hanno spiegato i famigliari di David - i medici hanno detto che era normale, era solo tutto il liquido presente nella cavità dello stomaco". La famiglia ha messo in discussione alcune scelte dell'ospedale chiedendo che venga fatta luce sulla vicenda. "Vogliamo giustizia per David o comunque delle risposte - ha detto la famiglia -. Non pensi mai che qualcosa del genere possa accadere a te e poi succede". Dal canto suo, l'ospedale ha spiegato di non poter entrare nei dettagli della vicenda per motivi di riservatezza del paziente.

Secondo Mark Turner, vicedirettore della facoltà di Agraria e Scienze alimentari dell'Università del Queensland, la teoria del geco è plausibile. Stando al medico alcuni animali a sangue caldo e freddo -come tartarughe, serpenti, rane e gechi - sono portatori di salmonella, avendo i batteri nel loro intestino. "E' possibile che se ha mangiato il geco la salmonella sia stata rilasciata durante la digestione - ha commentato il medico - anche se non ho mai sentito nulla di simile prima".