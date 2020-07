Tragedia sottomarino, Putin vede Shoigu prima di partire per Roma

Prima di partire per Roma, dove lo attende una giornata fitta di impegni, il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato a Mosca il ministro della Difesa Sergei Shoigu di ritorno da Severomorsk, dopo la tragedia del sottomarino in cui hanno perso la vita 14 militari. "La nostra prima conclusione è che il sottomarino (coinvolto nell'incidente, ndr) può essere riparato. E stiamo valutando in quanto tempo", ha spiegato Shoigu al presidente, secondo quanto riporta il Cremlino.