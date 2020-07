Precipita un elicottero alle Bahamas, 7 morti

Immagine di repertorio (Afp)

Sette persone sono morte in un incidente di elicottero alle Bahamas. A renderlo noto è stata l'emittente CbsNews. Al momento non è chiaro il motivo per cui l'elicottero sia precipitato: la polizia sta svolgendo un'inchiesta con l'appoggio dell'autorità per l'aviazione civile. Il governatore della West Virginia, Jim Justice, ha confermato che a bordo del velivolo precipitato nell'Atlantico viaggiava anche il miliardario e magnate del carbone Chris Line.