Trump: ''Niente retate ma via immigrati illegali"

Donald Trump (Afp)

"Sono entrati illegalmente, li manderemo via legalmente. Nessuna retata". Donald Trump risponde così, all'esterno della Casa Bianca, alle domande sull'espulsione degli immigrati illegali. L'operazione inizierà "abbastanza presto", dice il presidente degli Stati Uniti. "Allontaneremo le persone che in questi anni sono entrate illegalmente, le rimanderemo nei loro paesi", aggiunge.

Le strutture al confine, dove vengono trattenuti molti minori entrati illegalmente nel paese, "sono gestite molto bene, sono pulite". L'affollamento, dice Trump, è la conseguenza delle lacune legislative e per il presidente è colpa "dei democratici". Inoltre, prosegue, "gli agenti al confine non sono addestrati per fare i medici, gli infermieri o i custodi. Gli agenti sono stati trattati in maniera pessima da alcuni membri del Congresso, che hanno esagerato e mentito".

"Una persona entra nel paese e acquisisce il diritto di rimanere... -afferma stigmatizzando il quadro attuale-. Migliaia e migliaia di persone saranno allontanate legalmente dal paese, il processo è già cominciato".