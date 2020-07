Clima, ultimi giorni di scuola in piazza a Colonia

Il movimento per la difesa del clima ispirato all'attivista svedese Greta Thunberg "Fridays for Future" promuove una protesta di cinque giorni consecutivi a Colonia, gli ultimi cinque giorni del calendario scolastico in Germania. Dalle nove di questa mattina fino a venerdì, nella Piazza del mercato vecchio, di fronte al Municipio, giovani studenti si alterneranno dandosi il cambio per un presidio ininterrotto per sostenere nuove azioni di protesta contro la mancata azione dei governi per fare fronte alla crisi del clima. Gli organizzatori si aspettano una partecipazione di 30-50 ragazzi ogni giorno.