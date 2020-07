Trump avverte l'Iran

(Afp)

"E' meglio che l'Iran stia attento": Donald Trump risponde così all'annuncio di Teheran dell'aumento del livello di arricchimento dell'uranio oltre la soglia del 3,67 % stabilita dall'accordo sul nucleare del 2015. Questo, ha aggiunto Trump, parlando dell'annuncio iraniano prima della sua partenza per il New Jersey, avviene "per un'unica ragione". "Non dirò qual è, ma non è niente di buono".