Macron guarda alle presidenziali del 2022

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron si prepara per la prossima campagna presidenziale, nel 2022. Al momento niente di ufficiale, ma dietro le quinte le sue squadre si sono attivate per mettere in marcia una nuova potenziale campagna per l'Eliseo, riattivando i contatti, cercando donatori. A scriverne è Bfmtv, ricordando che nella Francia della Quinta Repubblica, dal 5 ottobre 1958 in poi, solo François Mitterrand e Jacques Chirac sono stati rieletti per un secondo mandato.

E Macron, assicura l'emittente citando le informazioni raccolte, vuole seguire la stessa direzione e comincia a prepararsi a farlo, pur non essendo ancora arrivato neanche alla metà del suo primo mandato. Macron al momento ha lasciato spazio ai dubbi: "Non mi importa delle prossime elezioni. Voglio riuscire a tutti i costi, con passione, questo mandato", aveva dichiarato durante la conferenza stampa tenuta all'Eliseo il 25 aprile, per poi aggiungere che, certo, "se volessi veramente rassicurarvi, vi direi che neanche cinque anni fa lo avevo minimamente in mente".

"Chi può credere che Emmanuel Macron abbia pensato per un solo momento ad un mandato di cinque anni?", ha dichiarato a Bfmtv François Patriat, presidente del gruppo LaREM al Senato. "non lo dice mai davanti ai suoi amici ma non posso credere che non ci pensi...D'altra parte lo aveva detto all'inizio della prima campagna: 'Tra dieci anni smetterò di fare politica'. Ossia due mandati".