Novosibirsk Maldive, ma le acque turchesi sono rifiuti di una centrale a carbone

Immagine dal sito on line della Compagnia di Generazione siberiana (Sgk)

Novosibirsk Maldive, il lago di acque turchesi con le invitanti spiagge bianche, perfette per foto su Instagram, si trova in Siberia. E non è tutto. Le acque non sono balneabili. Sono la discarica di una centrale a carbone locale, di proprietà della Compagnia di Generazione siberiana (Sgk). "Camminare nel deposito di polveri è come camminare in un campo di addestramento militare: pericoloso e non auspicabile", ha spiegato un portavoce della società al sito di notizie locali ngs.ru. Calcio sciolto e ossidi di metallo. Sabbie mobili. "Vi preghiamo di non cadere in acqua per cercare di farvi selfie. E' il pericolo maggiore", avverte la società.