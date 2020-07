Trump: ''L'ambasciatore britannico è un idiota"

(Afp)

"Un tipo molto stupido" e un "idiota spocchioso". Donald Trump carica a testa bassa contro Sir Kim Darroch, ambasciatore del Regno Unito a Washington, reo di aver definito "incompetente" e "inetto" il presidente degli Stati Uniti, come ha scritto il Daily Mail.

"Lo strambo ambasciatore che il Regno Unito ha spedito negli Stati Uniti non è qualcuno di cui siamo entusiasti, un tipo molto stupido. Dovrebbe parlare con il suo paese e con il primo ministro May del fallimento delle loro trattative per la Brexit e non arrabbiarsi per le mie critiche alla pessima gestione" delle negoziazioni, scrive Trump in una serie di tweet.

Nel mirino del presidente degli Stati Uniti finisce nuovamente la premier britannica Theresa May, colpevole di non aver ascoltato i suggerimenti offerti dalla Casa Bianca. "Ho detto a Theresa May come concludere l'accordo, ma lei è andata per la sua sciocca strada e non è riuscita a farlo. Un disastro", prosegue Trump.

"Non conosco l'ambasciatore ma mi è stato detto che è un idiota spocchioso. Ditegli che gli Stati Uniti ora hanno nettamente la migliore economia e le migliori forze armate al mondo... Entrambi stanno appena iniziando a crescere e a diventare più forti... Grazie, signor presidente!", dice ancora rivendicando i meriti per i risultati ottenuti.