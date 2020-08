Qatar, quattro donne pilota addestrate in Italia

Le prime quattro donne qatarine hanno partecipato ad un corso di formazione e addestramento organizzato da Leonardo in Italia della durata di un anno e hanno ottenuto il brevetto type rating come elicotteriste su monomotore e bimotore AW109. All'inizio saranno copilota poi, accumulando ore, prenderanno l'abilitazione a primo pilota.

"Sono molto lieto che quattro donne delle forze armate del Qatar abbiano partecipato per la prima volta ad un corso di formazione e addestramento in Italia della durata di un anno per ottenere la licenza a pilotare elicotteri, organizzato e finanziato dalla nostra Leonardo", commenta ad Aki-Adnkronos International Pasquale Salzano, ambasciatore d'Italia in Qatar.

"E' senz'altro molto positivo che questi training che hanno luogo nel nostro Paese coinvolgano anche donne, a riprova del ruolo sempre più attivo che le figure femminili ricoprono nella società qatarina - prosegue l'ambasciatore - Siamo inoltre particolarmente soddisfatti che aziende italiane di eccellenza come Leonardo investano considerevoli risorse nel campo della formazione, contribuendo fattivamente a rafforzare la collaborazione tra i Italia e Qatar".