La delusione di Theresa

(Fotogramma/Ipa)

Theresa May si appresta a lasciare Downing Street con "un misto di orgoglio e delusione". In un'intervista concessa alla Bbc quando ormai mancano poco più di una decina di giorni al momento in cui si conoscerà il nome del suo successore alla guida dei Tories e del governo, la premier ha detto di essere orgogliosa per "il tanto" che ha fatto durante il suo mandato e "delusa" per non aver portato a termine la Brexit. May ha riconosciuto di sentirsi "frustrata" per tutti i rinvii sull'uscita del Regno Unito dalla Ue e ha rivelato che non si aspettava che i deputati si sarebbero "trincerati" fino al punto da provocare una crisi politica.