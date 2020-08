Orban: "Ong nuotano nel denaro"

Viktor Orban (Afp)

Le ong "sono aggressive, nuotano nel denaro e hanno network internazionali alle spalle. I gruppi della società civile, o quelli che si presentano come tali, finanziati e organizzati in maniera non trasparente, sono il punto di riferimento di politici favorevoli all'immigrazione". Sono le parole del premier ungherese Viktor Orban che, in un'intervista alla radio pubblica MTVA, si sofferma anche sul tema dei finanziamenti ottenuti dalle Ong. Il premier ungherese è convinto che le organizzazioni non debbano avere accesso a fondi europei: "Questo è un argomento su cui ci batteremo in futuro".