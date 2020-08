"Un comando militare spaziale"

(Afp)

La Francia si doterà di un comando militare dello spazio in seno all'aeronautica. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron in un discorso al ministero della Difesa, alla vigilia della festa nazionale del 14 luglio. "Il cyber spazio e lo spazio extra atmosferico" sono diventati "nuove zone di confronto", ha detto Macron annunciando l'approvazione della nuova dottrina spaziale militare proposta dal ministro della Difesa Florence Parly. Il nuovo comando "permetterà di assicurare la nostra difesa dello spazio e dallo spazio", "assicureremo la nostra conoscenza della situazione spaziale, proteggeremo meglio i nostri satelliti, anche in materia attiva", ha affermato il presidente francese, promettendo "nuovi investimenti".