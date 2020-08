"Io, molestata da Epstein", parla modella italiana

(Foto da Facebook/Elisabetta Tai)

C'è anche una modella italiana, all'epoca 21enne, fra le possibili vittime delle molestie sessuali di Jeoffrey Epstein, il miliardario americano accusato di aver abusato di diverse ragazze, anche minorenni. Si tratta di Elisabetta Tai che racconta al New York Post la sua esperienza risalente al 2004. La donna racconta di essersi vista aprire la porta di casa Epstein, una "magione impressionante" da un maggiordomo, per poi notare la presenza di diverse ragazze.

Dopo le presentazioni e le prime domande sulla sua esperienza di modella in Italia, Tai racconta che Epstein si avvicinò ad un tavolo per massaggi e cominciò a spogliarsi. "Pensavo attendesse un massaggio da qualcuno", racconta, ma lei finì "nel panico" quando l'uomo, nudo, le chiese di avvicinarsi e le allungò un vibratore. "Presi il vibratore, glielo lanciai in testa e scappai".

La donna racconta, quindi, dei tentativi fatti da una donna che sembrava godere della fiducia di Epstein, che tentò di convincerla a non andarsene così su due piedi: "E' un uomo importante, amico di Clinton", riferisce Elisabetta Tai al New York Post.