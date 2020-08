Messico, trovati 10 corpi in una casa

(Afp)

La polizia messicana ha trovato dieci corpi in una casa ritenuta un covo di criminali nell'ovest del Paese, ha indicato una portavoce della Polizia Scientifica dello Stato di Jalisco. "Abbiamo contato dieci corpi finora. Continuiamo a lavorare sul terreno intorno alla casa", ha detto la portavoce alla Dpa. I primi tre cadaveri sono stati rinvenuti sabato scorso nella casa, che si trova nella città di Tonala; i corpi mostravano segni di tortura, secondo i media locali, e avevano le mani legate. La Polizia ha iniziato a scavare e ha trovato altri morti, oltre a resti umani in sacchi di plastica. I vicini hanno riferito che talvolta si sentivano urla provenire dall'edificio. La regione è la patria del cartello della droga Jalisco Nueva Generaciòn. Circa 34mila persone sono state uccise in Messico l'anno scorso, il numero più elevato dal 1997.