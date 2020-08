Terremoto ad Atene

(Afp)

Un terremoto di magnitudo 5,1 (alcune fonti parlano di 5,3) della scala Richter è stato registrato nella regione dell'Attica, in Grecia. L'epicentro è stato localizzato 22 chilometri a nordovest della Capitale. La scossa è stata registrata alle 14:13 (ora locale). In diverse zone del centro di Atene è saltata l'energia elettrica e le persone sono scese in strada.

"Non vi sono notizie di gravi feriti", ha assicurato il portavoce del governo greco, Stelios Petsas, secondo quanto riferisce Ekathimerini su Twitter. Due case, ha aggiunto il portavoce, sono crollate nelle aree di Drapetsona e Petralona, mentre danni alle facciate degli edifici sono state segnalate al Pireo, Egaleo e Monastiraki. Petsas ha spiegato che vi sono stati temporanei problemi per il servizio di telefonia mobile a causa del sovraccarico di chiamate. All'interno del parlamento e dell'ufficio della procura di Atene, ha aggiunto, sono caduti pezzi d'intonaco dai muri. Alla prima scossa, ne è poi seguita una seconda di magnitudo 4.4, con lo stesso epicentro, circa 21 km a nord ovest di Atene.