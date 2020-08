Tunisia, Ennaceur nuovo presidente

(Afp)

Mohamed Ennaceur ha giurato come presidente ad interim della Tunisia dopo la notizia della morte di Beji Caid Essebsi. Lo riferiscono i media ufficiali alcune ore dopo l'appello alla "coesione" lanciato da Ennaceur al termine di una riunione con il premier Youssef Chahed. Essebsi, che aveva 92 anni, è morto questa mattina presso l'ospedale militare di Tunisi dove era ricoverato. Il premier Chahed ha proclamato sette giorni di lutto nazionale. Le elezioni presidenziali anticipate si terranno il 15 settembre

Al potere dal 2014, il laico Essebsi aveva ricoperto diversi incarichi di governo prima di diventare presidente. Era stato ministro sotto Habib Bourguiba e presidente della Camera sotto Ben Ali. Dopo la Rivoluzione dei Gelsomini, che nel 2011 costrinse alla fuga Ben Ali, Essebsi aveva contribuito alla fondazione del partito Nidaa Tounes.

Noto per usare nei suoi discorsi proverbi tunisini e versetti del Corano, ad aprile aveva annunciato di non essere intenzionato a candidarsi alle elezioni presidenziali previste per novembre. "Penso che non mi presenterò" perché bisogna "fare largo ai giovani", aveva detto, quattro giorni dopo le dimissioni dell'algerino Abdelaziz Bouteflika, costretto a gettare la spugna sotto le pressioni della piazza e dei militari.