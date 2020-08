Twilight, in affitto la casa di Bella

Appena 330 dollari a notte per dormire nella casa di Bella Swan della saga di Twilight. La notizia, che appassionerà tutti fan dei vampiri nati dalla penna di Stephenie Meyer, è riportata sui social dall'account twilightswanhouse, dove si legge che l'abitazione, composta da cinque camere da letto, si trova a Saint Helens, nell’Oregon.

Qui è stato girato solo Twilight, il primo dei film della serie, che comprende anche New Moon, Eclipse e Breaking Dawn. I proprietari della casa, datata 1935, hanno decorato l’interno in modo tale da renderlo esattamente uguale a quello dei film, inclusa la camera da letto di Bella con il copriletto viola, i mobili da cucina verdi, oltre a una piccola licenza creativa. Nelle stanze sono stati posizionati anche dei ritagli di cartone dei protagonisti, da Kristen Stewart a Robert Pattinson e Taylor Lautner - il lupo mannaro Jacob Black e altri personaggi,

La casa dispone di cinque camere da letto, due bagni ed è disponibile per un massimo di 10 ospiti alla volta. Descrivendo la proposta di affitto su AirBnB , i proprietari di Dean e Amber scrivono: "Resta in questa famosa casa cinematografica! Per la prima volta in assoluto, ora sei in grado di sperimentare l'interno della casa, amorevole indicata come la Twilight Swan House".