(Fotogramma)

Blackout alla Farnesina mentre era in corso l'intervento del premier Giuseppe Conte alla giornata conclusiva della conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici. Mentre parlava il presidente del Consiglio, è saltata la luce in tutto il palazzo del ministero degli Esteri. Dopo 45 minuti Conte ha ripreso il suo discorso. La luce è tornata in tutto il palazzo ad eccezione della sala Conferenze internazionali, dove era in corso la riunione, per cui si è deciso di spostare i lavori in una sala adiacente, quella della Vittoria. A quanto si apprende, il blackout alla Farnesina è da attribuire a un guasto alla rete Acea che ha interessato tutta la zona.