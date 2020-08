Cina e affari, Trump avverte Apple e Google

(Afp)

"Non saranno garantite esenzioni dalle tariffe o agevolazioni alla Apple per i componenti del Mac Pro che vengono prodotti in Cina. Fateli negli Stati Uniti, niente tariffe". E' il messaggio che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, invia alla Apple con un tweet. Il numero 1 della Casa Bianca non si limita a parlare del colosso di Cupertino allarga il discorso anche a Google. "Potrebbero esserci, oppure no, preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale per il rapporto tra Google e la Cina. Se c'è un problema, lo scopriremo. Spero davvero che non ci sia", scrive Trump.

I tweet del presidente arrivano a pochi giorni dal nuovo round di colloqui commerciali tra Cina e Stati Uniti. Robert Lighthizer e Steven Mnuchin, rappresentante speciale per il commercio e segretario al Tesoro, voleranno a Shanghai per proseguire le trattative finalizzate a migliorare i rapporti commerciali tra Washington e Pechino. I colloqui inizieranno il 30 luglio. La delegazione cinese sarà guidata dal vicepremier Liu He.