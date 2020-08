La "notte da leoni" di Boris Johnson in Italia

(Fotogramma)

Boris Johnson 'provato' e solo in un aeroporto italiano dopo una festa. Il 'Guardian' ricostruisce il viaggio dell'attuale premier britannico in Italia nell'aprile dello scorso anno. Johnson, all'epoca ministro degli Esteri, secondo il quotidiano avrebbe partecipato al party organizzato dal magnate Evgeny Lebedev, proprietario del 'London Evening Standard' e dell''Independent', in un castello alle porte di Perugia.

Johnson, scrive il 'Guardian', avrebbe concluso il weekend ritrovandosi da solo in aeroporto, ''come se avesse dormito vestito'' e con i postumi di una nottata movimentata. A completare il quadro, alcune foto scattate il 29 aprile 2018 all'aeroporto San Francesco d'Assisi: Johnson, nelle immagini, risulterebbe solo e privo di qualsiasi tipo di scorta.

"E' stata una sorpresa vederlo. Non c'era nessuno con lui, non sembrava avere alcun bagaglio. Era totalmente 'incasinato'. Era spettinato, i suoi pantaloni erano sgualciti. Sembrava aver dormito vestito", la testimonianza di una fonte anonima. Johnson, riconosciuto da viaggiatori italiani e britannici, avrebbe mostrato un equilibrio precario nell'avvicinamento all'aereo. "Aveva questa camminata curva", le parole della fonte. All'arrivo, l'ex ministro degli Esteri sarebbe salito su un'auto della polizia subito dopo lo sbarco.

Il 'Guardian' ha contattato il portavoce di Johnson, che non ha rilasciato commenti sulla vicenda. Agli atti rimangono le poche informazioni diffuse all'epoca dal sito del Foreign Office in relazione al pernottamento di Johnson da Lebedev il 28 aprile nell'ambito di un viaggio in cui il ministro era accompagnato "dalla consorte, da un membro della famiglia o da un amico".