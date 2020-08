Trump a Macron: "Tu tassi le aziende Usa, io tasso il tuo vino"

Donald Trump (Afp)

"Ho un buon rapporto con il presidente Macron, ma hanno fatto un errore. Gli ho detto di non farlo, 'tasserò il vostro vino'". Donald Trump si esprime così, rispondendo alle domande dei cronisti nello Studio Ovale, sulla 'digital tax' varata dalla Francia e su eventuali misure per rispondere al provvedimento. "La Francia ha introdotto una tassa per le nostre compagnia. Sbagliato... Noi tassiamo le nostre aziende, non devono farlo loro", dice Trump. "Ho sempre preferito i vini americani a quelli francesi, anche se non bevo... Hanno un aspetto straordinario", aggiunge il presidente degli Stati Uniti. Altri paesi "si sono avvantaggiati ai danni degli Stati Uniti, ma non da quando io sono presidente".

"Ho appena parlato al telefono con il premier britannico Boris Johnson, è pronto a partire. Penso che farà grandi cose, stiamo lavorando ad un accordo commerciale molto sostanziale. In questo momento siamo ostacolati dal rapporto che hanno con l'Unione Europea, potremmo ottenere 4-5 volte di più rispetto a quanto otteniamo ora", dice ancora Trump.