Pakistan, aereo si schianta sulle case

(Afp)

Tragico incidente aereo in Pakistan. Almeno 19 persone sono morte quando un velivolo dell'Esercito si è schiantato su alcune case dell'area residenziale di Rawalpindi nei pressi della capitale Islamabad. Lo hanno riferito alcuni soccorritori citati dall'agenzia di stampa 'Dpa'. Il piccolo aereo impegnato in un volo di addestramento è precipitato per cause ancora da chiarire colpendo almeno cinque abitazioni. Le vittime sono i cinque membri dell'equipaggio e 14 civili, come ha chiarito uno dei coordinatori dei soccorsi, Farooq Butt.

Lo schianto, ha precisato un altro responsabile dei soccorsi, è avvenuto nella notte e ha provocato un vasto incendio tanto che per identificare alcune vittime è stato necessario effettuare il test del Dna. Si contano anche una decina i feriti ricoverati in ospedali. Sui social sono stati diffusi video e foto che mostrano le fiamme avvolgere le abitazioni. "Oh Dio, cosa è accaduto. Mia sorella e la sua famiglia sono stati uccisi", ha dichiarato un anziano alla tv di Stato 'Geo'. L'esercito ha annunciato che le operazioni di soccorso sono state quasi completate e che sono state raccolte prove sul luogo del disastro per le indagini.