Etiopia 'green', 350 milioni di alberi in un giorno

(foto dal profilo Twitter dell'ufficio del premier)

L'Etiopia ha piantato oltre 350 milioni di alberi nella giornata di lunedì, superando il record stabilito in precedenza dall'India. L'emittente Fana Broadcasting Corporate ha annunciato, in particolare, che l'operazione ha permesso di raggiungere una quota superiore rispetto all'obiettivo di 200 milioni inizialmente fissato. Il progetto rientra nel programma governativo che prevede di piantare circa 4 miliardi di alberi nella seconda metà dell'attuale anno fiscale. L'iniziativa 'Green Legacy' è stata lanciata il 26 maggio dal premier Abiy Ahmed: in 2 mesi, secondo i dati diffusi dal ministero dell'Agricoltura, sono stati piantati 2,6 miliardi di alberi.