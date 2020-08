Sparatoria in Mississippi, due morti

Immagine di repertorio (Afp)

E' di almeno due morti e due feriti, tra i quali un poliziotto, il bilancio di una sparatoria avvenuta all'interno di un negozio della catena Walmart a Southaven, in Mississippi. Secondo le notizie riferite dalle autorità locali, le due vittime erano due dipendenti di Walmart. Uno dei due è stato trovato all'interno del negozio, mentre l'altro nel parcheggio. Un sospettato e un agente di polizia sono stati trasportati in ospedale con ferite di arma da fuoco. Secondo quanto riferito dai media locali, l'assalitore sarebbe un ex dipendente di Walmart. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 ora locale.