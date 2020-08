Trump contro la Cina: "Cambia gli accordi"

(Afp)

"La Cina cambia sempre gli accordi, ma stavolta abbiamo noi le carte in mano". Donald Trump, con una serie di tweet, lancia un nuovo messaggio alla Cina, mentre a Shanghai va in scena l'ennesimo round di colloqui commerciali tra la delegazione di Pechino e quella di Washington.

"La Cina sta andando molto male, è il peggior anno degli ultimi 27. Avrebbe dovuto iniziare ad acquistare ora i nostri prodotti agricoli, ma non c'è nessun segnale in tal senso. Questo è il problema con la Cina, semplicemente non arriva al punto", scrive il presidente degli Stati Uniti.

"La nostra economia negli ultimi 3 anni è diventata molto più grande di quella cinese. Il mio team sta negoziando con loro in questo momento, ma loro cambiano sempre l'accordo alla fine a proprio vantaggio. Dovrebbero probabilmente aspettare le nostre elezioni per vedere se arriva uno dei rigidi democratici come Sleepy Joe", aggiunge riferendosi a Joe Biden.

"A quel punto potrebbero fare un grande accordo, come negli ultimi 30 anni, e continuare a spolpare gli Stati Uniti, anche più e meglio di prima. Se aspettano, però, il problema è che, se vinco io, otterranno un accordo molto più duro di quello che stiamo negoziando ora... O magari nessun accordo. Abbiamo in mano tutte le carde, i nostri leader in passato non le hanno mai avute", conclude.