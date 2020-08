Casa senza climatizzatore, uccide la proprietaria

(Afp)

La casa in affitto non aveva il climatizzatore. Questo, secondo gli inquirenti, il motivo che avrebbe spinto un 66enne ad aprire il fuoco e ad uccidere una donna di 71 anni, proprietaria dell'abitazione, nella cittadina francese di Les Arcs-sur-Argens, nel sud-est del paese. La vicenda è raccontata dal quotidiano locale Var Matin, che fa riferimento ad un'indagine per omicidio. La vittima è una signora "dolce, gentile e premurosa", apprezzata dai concittadini. A quanto pare, l'uomo che aveva affittato l'abitazione si lamentava da settimane per l'assenza di un climatizzatore. Secondo i familiari della vittima, l'installazione dell'impianto non sarebbe potuta avvenire prima di ottobre.