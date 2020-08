Domani nuova protesta a Mosca, rimandato il derby

Si terrà domani dalle 14 (le 13 in Italia) nel centro di Mosca una nuova protesta, anche in questo caso non autorizzata, contro l'esclusione di decine di candidati indipendenti e dell'opposizione alle elezioni per i 45 deputati della Duma locale del prossimo 8 settembre.

Le autorità hanno fatto slittare di due giorni il derby fra lo Spartak e la Dynamo anche se il vice sindaco Aleksandr Gorbenko ha negato che la motivazione fosse la coincidenza fra la partita allo stadio Otkrite e la protesta lungo l''anello dei bulvard' della città, come era stato invece denunciato dal braccio destro di Aleksei Navalny, Nikolai Lyaskin. Due band coinvolte nel concerto e grigliata gratuiti "Shashlik Live" organizzato nel fine settimana al Gorki Park dal sindaco sabato hanno dato forfait in sostegno alla protesta (I Bravo e i Tequillajazz).

L'ultima protesta risale a sabato scorso, con un violento intervento della Guardia nazionale e il fermo di 1.400 persone. Da allora, sono state condannate o multate decine di persone e numerose altre rischiano di essere condannate per il reato penale di assalto alla polizia. Diversi altri attivisti sono stati arrestati e case perquisite. La procura di Mosca ha anticipato che le forze di sicurezza domani adotteranno "tutte le misure necessarie per fermare le provocazioni, i disordini e qualsiasi azione che comporti una violazione della sicurezza pubblica". "Qualsiasi tentativo di partecipare a eventi pubblici non autorizzati nella città di Mosca domani saranno considerati come una violazione della legge".

L'alleata di Navalny, l'avvocata di 31 anni Lyubol Sobol, unica leader delle a piede libero dopo la condanna di Navalny e Dmitry Gudkov a 30 giorni di carcere, Ivan Zhdanov a 15 e Ilya Yashin a 12, aveva denunciato il 13 luglio la bocciatura della sua candidatura e l'avvio di uno sciopero della fame e protesta a oltranza. Zhdanov, responsabile delle strategia della Fondazione anti corruzione di Navalny e candidato respinto alle elezioni dell'8 settembre, ha iniziato la stessa protesta oggi.

"E' arrivato il momento di misure radicali", ha detto in una recente intervista Sobol che ha invitato i suoi sostenitori a recarsi domani "in un ualsiasi punto" dell'anello dei bulvard. Nel suo e in altri casi, la Commissione elettorale aveva denunciato l'invalidità di molte delle firme di residenti di Mosca richieste in sostegno della candidatura. "Torneremo nel centro di Mosca ogni sabato fino a che non rimettono i nostri nomi sulle schede. Tradirei i miei sostenitori se accettassi ora di tornare sulla Prospettiva Sakharov (il luogo meno centrale in cui il comune aveva autorizzato la manifestazione, ndr)", ha aggiunto.

Domenica, in carcere, Navalny è stato ricoverato con quella che gli è stata diagnosticata come una reazione allergica. L'oppositore ha formalizzato una denuncia in questo senso alla Commissione inquirente chiedendo esami tossicologici e di poter visionare i video di sorveglianza del carcere.