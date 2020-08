A Hong Kong ancora lacrimogeni contro i manifestanti

(Afp)

La polizia di Hong Kong ha sparato gas lacrimogeni contro i manifestanti scesi in piazza, per il secondo giorno consecutivo, di fronte all'ufficio di collegamento cinese, per protestare contro il governo. I dimostranti si sono spostati tutto il giorno da un quartiere all'altro della città stato rincorsi dalle forze di sicurezza che sono riusciti a seminare più volte disperdendosi nella metropolitana.