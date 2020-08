Bimbo precipita da Tate Modern, arrestato 17enne

(Afp)

Un adolescente è stato arrestato a Londra perché sospettato di tentato omicidio per aver spinto un bimbo di sei anni dalla terrazza panoramica al decimo piano della Tate Modern a Londra. Il bimbo, precipitato su un tetto del quinto piano, è stato portato in ospedale in elicottero ed è in condizioni critiche. Il ragazzo arrestato ha 17 anni.