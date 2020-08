(Afp)

L'ideologo e numero due del regime dei Khmer Rossi fra il 1975 e il 1970, Nuon Chea, è morto oggi in un ospedale di Phnom Penh all'età di 93 anni. Lo ha reso noto un portavoce del Tribunale speciale per la Cambogia da cui era stato condannato per crimini contro l'umanità nel 2014 e per genocidio nel 2018.