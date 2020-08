Siria, Turchia annuncia operazione militare contro i curdi

(Afp)

Il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha annunciato una operazione militare contro i curdi nel nord della Siria, nelle zone a est dell'Eufrate. Ankara ha già avvertito Mosca e Washington dell'avvio dell'offensiva contro le forze dell'Ypg, ha aggiunto Erdogan, in un discorso a Bursa. "Siamo entrati ad Afrin, Karablus, al-Bab. Ora entreremo nelle zone a est dell'Eufrate. Non possiamo rimanere in silenzio fino a che continuano i bombardamenti. La pazienza ha una fine", ha dichiarato.